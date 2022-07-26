Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

26.07.2022 20:56
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye 3,5 kilometrelik hortum çekildi.

Söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden katılan 3 helikopterin havadan destek verdiği ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

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Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor Orman yangınına müdahale ediliyor Orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Toroslar, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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