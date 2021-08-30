MERSİN'DEKİ ORMAN YANGINLARININ ZARARI 27 MİLYON 509 BİN TL - Son Dakika

MERSİN'in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde geçen ay çıkan orman yangınlarının zararı 27 milyon 509 bin TL olarak tespit edildi. Yangın nedeniyle 964 kişi mağdur olurken, 156 mesken de hasar gördü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta ile beraberindeki AK Parti MKYK Üyesi Resul Kurt ve milletvekilleri, ilçelerde 28 Temmuz'da çıkan ve 4 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınlarıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Zararın giderilmesi için çalışmalara başladıklarını kaydeden Leyla Şahin Usta, 964 kişinin mağdur olduğunu söyleyerek, Toplam hasar 27 milyon 509 bin TL. 156 mesken zarar gördü. Bunların içerisinde ağır ve hafif hasarlısı var. 55 ağır hasarlı, 48 yıkılan mesken mevcut. İlk etapta planlanan, ağır hasarlı ve yıkılan meskenlerin yerine yenilerinin yapılması. Bu amaçla yerlerinin tespit edilerek yenilerinin yapılması için çalışmalar başlayacak. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ile Tarım ve Orman Bakanlığı'mız iş birliği içerisinde çalışarak hem arazi hasarlarının giderilmesi hem de evlerin yapılmasına hızlı bir şekilde başlanacak. Projeler belirlendi, tespit edildi. Yıkılan yerler köy evi ise köy evi, orman evi ise orman evinin yapılması şeklinde planlar yapıldı. Temel hedef, vatandaşlarımızın tekrar eski konutlarına dönmeleri dedi.

YANAN AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİ DİKİLECEK

Yanan orman arazilerinin yeniden kazanılacağını kaydeden Leyla Şahin Usta, Yanan ormanlarımızın yerine yenilerinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu alanlara otellerin yapılıp turizme kazandırılacağı iddiaları gerçeği yansıtmamakta. Kendi imkanlarımızla yıkılan, bozulan ne varsa onarmanın ve düzeltmenin çabası içerisindeyiz diye konuştu.