Mersin'deki otobüs kazasında ölen sürücülerin cenazeleri memleketlerine gönderildi - Son Dakika

Mersin 'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında hayatını kaybeden iki şoförün cenazeleri, memleketleri Manisa 'ya uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:17

Kaynak: AA

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