Mersin'deki parklara çocuklar isim verecek - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Adını Sen Koy Projesi" kapsamında parkların adını çocuklar beleirleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler, park bulunmayan mahallelerde çalışma başlattı.

Çalışma sonucu hazır hale gelecek parklara çocuklar 1 Nisan 2021'e kadar hayal ettiği ismi bir mektup veya resimle anlatarak parkiminadi@mersin.bel.tr adresinden gönderebilecek.

İl genelinde seçtiği park için belirlediği isim jüri tarafından seçilen çocuklar, 23 Nisan 2021'de belediye ekipleriyle buluşacak ve isim tabelasını parka yerleştiricek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, il genelinde park sayılarını artıracaklarını belirterek, çocuklar için en güzel parkları yapacaklarını kaydetti.