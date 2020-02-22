Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı

7 saat önce

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı, System.String[]

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 11 Şubat'ta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden R.D, F.S, M.Y.K, S.Ş ve M.K tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen çalışmada şüphelilerin, toplantılarına katıldıkları örgütün gençlik yapılanmasının faaliyetlerini yasal olarak göstermek için "HDP Gençlik Meclisleri" ilanı oluşturdukları ve örgüt elebaşı için yapılan açlık grevine destek çalışmaları yürüttükleri belirlenmişti.

Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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