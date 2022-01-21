Mersin'deki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla eylem yapmak üzere kente geldiği belirlenen Z.K. ile ona yer temin eden A.G'nin 11 Ocak'ta yakalandığı soruşturma kapsamında, HDP Başakşehir İlçe Başkanlığı yöneticisinin kızı Ş.K. ile M.G. de gözaltına alındı.

Zanlılardan Z.K'nin, daha önce de terör örgütüne katılmak isterken İran sınırında yakalandığı, yasa dışı yollarla gittiği Yunanistan'da da örgütten sözde eğitim aldığı belirlendi.

Kente eylem yapmak için geldiği öğrenilen Z.K'nin, dijital malzemelerinden Yunanistan'daki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, örgüt kampında eğitim aldığı ve eylem yapma amacıyla Yunanistan'dan yasa dışı yollarla kente geldiği belirlenen Z.K. ile ona yer temin ettiği öğrenilen A.G. yakalanmıştı.