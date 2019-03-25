Son Dakika Haberleri: Mersin'deki PKK Operasyonunda 7 Tutuklama

Mersin'deki PKK Operasyonunda 7 Tutuklama

8 dakika önce

Mersin'de geçtiğimiz hafta PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'deki PKK Operasyonunda 7 Tutuklama, System.String[]
Mersin'de geçtiğimiz hafta PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüte yakın yayın organları çalışanları ile HDP'nin gençlik meclisi üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

Mersin, PKK, Güncel
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