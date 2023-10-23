Mersin'deki polisevi saldırısı davasında 5 sanığa tahliye

MERSİN'in Mezitli ilçesinde polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 10 şüphelinin bulunduğu davada tutuklu 7 sanık hakkında karar verildi. Dinlenen tanık beyanları, gelen rapor içerikleri, savunmalarının alınmış olmaları ve dosya kapsamı da dikkate alınarak 5 sanık tahliye edildi. Diğer 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davada terörist Dilşah Ercan ile paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen Ahmet Ahmo'nun yakalanması için çalışmalar sürerken, Fatih S. de tutuksuz yargılanıyor.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine geçen yıl 26 Eylül'de saat 23.00 sıralarında PKK'lı kadın teröristler Dilara Ürper ve Emel Feremez saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurarak yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, meslektaşı Abdulkadir Öztürk ile bir sivil yaralandı. Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kadın teröristlerin paramotorla geldikleri Tarsus ilçesindeki arazinin yakınında bekçilik yapan tutuklu sanık Sait Demir, teröristleri ilçeden kent merkezine aracıyla götüren Abdulgalip Gök, olayla bağlantıları saptanan Zeki Önen, Mazlum Karaboğa, Mazlum Dolaşır, Kahraman Bağış ve Ahmet Erdoğan ile tutuksuz Fatih S. ve firari sanıklar Dilşah Ercan ile Ahmet Ahmo hakkında hazırlanan 66 sayfalık iddianame, Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, teröristlerin polisevi yakınındaki çöp konteynerine bıraktığı patlayıcı düzenekte parmak izi tespit edilen PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen Ahmet Ahmo ile Sait Demir ve Abdulgalip Gök hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs', 'kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs' ve 'mala ve kamu malına zarar verme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar için 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'Mala ve kamu malına zarar verme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 207'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulgalip Gök ve Sait Demir getirilirken, diğer tutuklu sanıklar Mazlum Dolaşır, Ahmet Erdoğan, Kahraman Bağış, Mazlum Karaboğa ve Zeki Önen ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Suçtan zarar gören müştekiler ve avukatlar da salonda hazır bulundu. Duruşmada AVM önünden aldığı kadın teröristleri polisevi yakınına götüren taksi şoförü G.Y., tanık sıfatıyla dinlendi. G.Y., "Takside durakta sırada bekliyordum, araçta oturuyordum. İki tane küpeli bayan geldi. Kadınlardan biri bana gelip gidecekleri adresi söyledi. Diğeri benimle konuşmadı. Bana arkadaşlarının yanına gideceklerini söyledi. Kadınları aldım, Tece'de bulunan polisevine yakın bir mesafede bıraktım. Bana kendilerini öğrenci arkadaşlarının alacağını söylediler. Bu iki şahsın üzerinde iki tane sırt çantası vardı. Bu çantalara ben hiç müdahale etmedim, öğrenci olduklarını düşünmüştüm. Bu şahısların terörist oldukları aklımın ucundan bile geçmedi. Giyimlerinden kuşamlarından hal ve tavırlarından bende böyle bir his uyandırmadılar" dedi.

Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Zeki Önen, Mazlum Karaboğa, Mazlum Dolaşır, Kahraman Bağış ve Ahmet Erdoğan'ın tahliyesine karar verdi. Ayrıca sanık Zeki Önen'in ev hapsi tedbiri uygulanması talep edildi. Diğer sanıklar Sait Demir ve Abdulgalip Gök'ün tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.