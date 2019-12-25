Mersin'deki projelere 32 milyon liralık destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mersin'deki projelere 32 milyon liralık destek - Son Dakika Ekonomi

Mersin'deki projelere 32 milyon liralık destek

6 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin Koordinatörü Beytullah Uygur, bu yıl kabul edilen projelere kurumlarınca verilen 32 milyon liralık hibe desteğiyle Türkiye birincisi olduklarını belirtti.

Mersin'deki projelere 32 milyon liralık destek, System.String[]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin Koordinatörü Beytullah Uygur, bu yıl kabul edilen projelere kurumlarınca verilen 32 milyon liralık hibe desteğiyle Türkiye birincisi olduklarını belirtti.

Uygur, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasında, IPARD II Programı 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında düzenlenen tanıtım toplantısında, kurumlarınca çeşitli sektörlerde yatırımcılara yüzde 40 ile 70 arasında hibe desteği sağladıklarını söyledi.

Kurumlarının 2012 yılından bu yana Mersinlilere hizmet verdiğini ifade eden Uygur, şöyle devam etti:

"Kurum olarak yatırımcılar için 11 çağrıya çıktık. Kurumumuza toplamda 350 proje geldi ve bunların 179'u ile sözleşme imzaladık. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörlüğünde 42 il var ve bu iller içerisinde Mersin de bulunuyor. Bu yıl kabul edilen projelere kurumumuzca verilen 32 milyon lira hibe desteğiyle Türkiye birincisi olduk. Verilen hibe miktarlarının daha fazla olması için ayakları yere basan ileriye dönük projeler yapmak gerekiyor."

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye, Mersin, Uygur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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