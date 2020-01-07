Mersin'deki sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'deki sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Mersin'deki sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Mersin genelinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Mersin'deki sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor, System.String[]

Mersin genelinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Dünden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttırarak devam eden sağanak, su baskınlarına neden olmasının yanı sıra ulaşımda da aksamalara yol açıyor.

Belediye ekiplerinin, çok sayıda aracın mahsur kaldığı mahallelerdeki suların tahliyesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin genelinde sel felaketi yaşıyoruz.12 saatte metrekareye 140 kilogram yağış düştü. Afete dönüşen yağış, ne yazık ki can kaybına da neden oldu. Geceden bu yana alandayız. Başta MESKİ olmak üzere ilgili tüm personelimizin cansiparane çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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