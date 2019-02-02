Mersin'deki Şampiyona Sona Erdi

Mersin
'de düzenlenen 1'inci Etap Türkiye
Bisiklet Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları sona erdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu
Faaliyet Programı'nda yer alan ve Mersin Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen şampiyonada 34 ilden 445 sporcu birincilik için pedal çevirdi.
Kent merkezindeki Adnan Menderes
Bulvarı Mersin İdmanyurdu
Kavşağı ve Babil Kavşağı arasında 12 kilometrelik parkurda 3 gün süren yarışlar sonunda büyük kadınlarda Karaman
Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlikspor, genç kadınlarda Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, yıldız kadınlarda Alanya
Sami Spor Kulübü Derneği birinci oldu. Büyük erkeklerde Giresun
Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü, genç erkeklerde Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü, yıldız erkekler-A kategorisinde Çatalhöyük Çumra
Belediyespor, yıldız erkekler-B kategorisinde Akören
Belediyesi Kültürspor, Masterlar +35 kategorisinde Bolu
Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve Master +40 kategorisinde Antalya
Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.
Yarışların ardından düzenlenen törende şampiyon takımlara ödülleri verildi.