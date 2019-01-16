Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Şiddetli Yağış

Mersin'deki Şiddetli Yağış

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağış sonucu derelere akan toprakların etkisiyle Kızkalesi bölgesinde denizde çamurlaşma oluştu.

Mersin'deki Şiddetli Yağış, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli yağış sonucu derelere akan toprakların etkisiyle Kızkalesi bölgesinde denizde çamurlaşma oluştu.

Kent genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle derelerde taşkınlar yaşanırken, bazı bölgelerde de toprak kayması meydana geldi.

Erdemli ilçesinde de yağış sonucu derelere akan toprakların etkisiyle Kızkalesi bölgesinde deniz çamurlaştı.

Öte yandan, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, heyelan yaşanan Sarıyer Mahallesi Bağlık mevkisi ile taşkın oluşan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kula, yaptığı açıklamada, heyelan bölgesinde ciddi bir sorunla karşılaştıklarını, gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Dere taşkınları nedeniyle bazı muz seraları ile narenciye bahçelerinin su altında kaldığını anlatan Kula, su seviyesinin düşmesi sonrası dere yataklarında temizlik yapılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:58 Kaynak: AA

Kula, Kızkalesi, Erdemli, Mersin, Güncel
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