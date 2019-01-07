Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Şiddetli Yağışta Yol Çöktü

Mersin'deki Şiddetli Yağışta Yol Çöktü

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun bir bölümü aşırı yağışlar nedeniyle çöktü.

Mersin'deki Şiddetli Yağışta Yol Çöktü, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun bir bölümü aşırı yağışlar nedeniyle çöktü.

Alınan bilgiye göre, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Hacıhamzalı, Çevreli ve Sıra gibi çevre mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun Karadirlik Mahallesi mevkisinde çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.

Ayrıca mahalleye gelen servisin çökme nedeniyle ilerleyememesi üzerine öğrenciler aracın bulunduğu yere gitti.

Bu arada bölgedeki ulaşımın eski yoldan sağlandığı bildirildi.

Karadirlik Mahallesi Muhtarı Cumali Çiftçi, yaptığı açıklamada, yolun çok sayıda mahalleyi birbirine bağladığını belirtti.

Çökme hakkında Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bilgi verdiklerini ifade eden Çiftçi, ekiplerin çalışma yapacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Çevreli, Tarsus, Mersin, Güncel
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