Mersin'deki şifalı su kaynakları sağlık turizmine kazandırılıyor - Son Dakika

Mersin'deki şifalı su kaynakları sağlık turizmine kazandırılıyor

- Mersin'deki şifalı su kaynakları sağlık turizmine kazandırılıyor Erdemli ilçesindeki 'içmeler mesire alanı'nda bulunan yer altı kaynak suyunun şifa özelliği ile sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu bildirildi Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan 'içmeler mesire...

- Mersin'deki şifalı su kaynakları sağlık turizmine kazandırılıyor

4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı

Erdemli ilçesindeki 'içmeler mesire alanı'nda bulunan yer altı kaynak suyunun şifa özelliği ile sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu bildirildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan 'içmeler mesire alanı'ndaki yer altı kaynak sularının, sağlık turizmine kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Sıraç Mahallesi'nde temeli atılan ve 150 dönümlük alan içine kurulu 'içmeler mesire alanı' projesine hız verildi. Mesire alanındaki yer altı kaynak suyunun şifalı olmasıyla sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan bölge, kuş sesleriyle ruhu, şifalı suyuyla da bedeni besleyecek. Kır kahvesi, kır lokantası, bakkal, spor alanları ve çadır alanlarına sahip mesire alanında ayrıca yöresel ürünlerin satışı da yapılarak çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlara istihdam sağlanacak. Vatandaşların aileleriyle rahatlıkla zaman geçirebileceği, şehir merkezinden uzaklaşarak doğayla iç içe kalabileceği projesinin tamamlanması için yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Bulaşık ve çamaşır yıkama alanlarından spor alanlarına, şifalı suyun rahatlıkla doldurulabileceği şadırvanlara kadar pek çok detayın düşünüldüğü tesiste, vatandaşlar belediyenin kurduğu çadırlarda ücret karşılığı kalabilecek. Kendi çadırını kurmak isteyenler ise cüzi bir ücret karşılığında konaklama yapabilecek.

Bölgenin alt yapısı iyileştiriliyor

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, atıl vaziyette kalan projeye nisan ayında yeninden başladıklarını belirterek, "Yollarımızı yapıyoruz. Buranın her yıl bozulan yolları vardı. Dağdan gelen çok yoğun yağmur suları var" dedi. Çadır alanlarının yerlerini kilit taşı ve bordür taşıyla döşeyerek konaklayan misafirlerin yağmurdan ve dış etkilerden etkilenmeyeceğini ifade eden Uzunbağ, "Yaptığımız iş bundan sonraki yıllara da sağlıklı ve sağlam bir şekilde kalabilsin diye çok ciddi bir altyapı hazırladık" ifadelerini kullandı.

Yöresel ürünlerin satışı yapılacak

İçmeler mesire alanına girişin ücretsiz olduğunu kaydeden Uzunbağ, "Girişte mahalle usulü bir bakkalımız olacak. Bakkalımızın yanında yöredeki mahallerimize tahsis edeceğimiz 5 tane yöresel ürünler satışının yapılacağı küçük dükkanlarımız var. Yöre halkı yetiştirdiği ürünleri burada satabilecek. Satış stantlarımızın dışında iki tane kır kahvemiz, bir tane kır lokantamız var. Muhteşem bir tabiat zenginliğini gözlerin önüne seriyor" diye konuştu.

Sağlık turizmine katkı sunulacak

Düzenli olarak ailesiyle birlikte şifalı su kaynağından su doldurmaya gelen Nurcan Bahar ise yıllar önce bir avcı tarafından keşfedilen suyun böbreklere iyi geldiği söyledi. Bahar, "Benim çocuklarımın böbrekleri kum üretiyor ve idrar yollarında iltihap oluyor. Devamlı olarak buradan içme suyumuzu götürüyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından buraya su almaya gelen bütün vatandaşlarımız suyumuzdan memnun. Herkese tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Elvanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Hayta da içmeler mesire alanının yolu açıldığından bu yana şifalı su kaynağından dolayı bölgenin çok misafir ağırladığını söyledi.

Erdemli, İçmeler, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'deki şifalı su kaynakları sağlık turizmine kazandırılıyor - Son Dakika

Son Dakika

09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:34 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor 00:14 Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:21 Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok 18:12 Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
14:52
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
14:29
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
13:50
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
13:46
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
13:35
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
12:43
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
12:00
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
11:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 15:48:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'deki şifalı su kaynakları sağlık turizmine kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]