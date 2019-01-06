Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Silahlı Kavga

Mersin'deki Silahlı Kavga

37 dakika önce

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli yakalandı.

Mersin'deki Silahlı Kavga, System.String[]
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde iki grup arasında 4 Ocak'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada kız isteme nedeniyle çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Eskiköy, Mezitli, Merkez, Mersin, Güncel
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