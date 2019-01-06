Mersin'deki Silahlı Kavga
37 dakika önce
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli yakalandı.
Mersin
'in merkez Mezitli
ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez
Mahallesi Eskiköy
Caddesi'nde iki grup arasında 4 Ocak'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı araştırmada kız isteme nedeniyle çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:11 Kaynak: AA
Tekirdağ'da, 3 Halk Otobüsü Cayır Cayır Yandı
Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi
Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 5 Liraya Bile Satabilecek
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı