Mersin'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
7 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Caminur Mahallesi'ndeki dükkanında av malzemeleri satan Ferhat İ, sokakta yürürken E.A. ve İ.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ferhat İ. ve İ.A. silahla yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki farklı hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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