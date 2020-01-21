Mersin'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Caminur Mahallesi'ndeki dükkanında av malzemeleri satan Ferhat İ, sokakta yürürken E.A. ve İ.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ferhat İ. ve İ.A. silahla yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki farklı hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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