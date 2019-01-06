Mersin'deki Silahlı Kavgaya İlişkin 9 Kişi Gözaltına Alındı
5 dakika önce
Mersin'de önceki gün iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.
Mersin'de önceki gün iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Mustafa Şahin Camii önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kız isteme meselesinden çıktığı belirlenen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:36 Kaynak: İHA
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