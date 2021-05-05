Son dakika haberleri: Mersin'de sokak ortasında silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Mersin'de sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

Mersin'de maskeli ve motosikletli 2 kişi, kaldırımda oturan bir şahsı tabanca ile vurarak yaraladı

MERSİN - Mersin'de maskeli ve motosikletli 2 kişi, kaldırımda oturan bir şahsı tabanca ile vurarak yaraladı. Silahlı saldırı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 2 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, kaldırımda oturan M.D.'nin yanına hızla yaklaşan maskeli ve motosikletli 2 şüpheliden arkada oturan şahıs, elindeki tabanca ile ateş ederek kaçtı. Bacağından yaralanan M.D., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Silahlı saldırı anı kameralara yansıdı

Öte yandan ara sokakta meydana gelen silahlı saldırı anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet üzerindeki maskeli 2 şüphelinin kaldırımda oturan M.D.'ye hızla yaklaştıktan sonra, arkada oturan zanlının silahını ateşlediği anlar yer aldı. Saldırı sırasında yer alan M.D.'nin ise yere düştüğü görüldü.