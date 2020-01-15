Mersin'deki sondaj kazısında tarihi 6 mezar bulundu - Son Dakika
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Mersin'deki sondaj kazısında tarihi 6 mezar bulundu

13 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesindeki sondaj çalışmalarında pişmiş topraktan yapılan 6 mezar bulundu.

Mersin'deki sondaj kazısında tarihi 6 mezar bulundu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesindeki sondaj çalışmalarında pişmiş topraktan yapılan 6 mezar bulundu.

Trafo yapılması planlanan ancak sit alanı olması nedeniyle kontrollü sondaj yapılmasına karar verilen Duatepe Mahallesi'ndeki alanda bulunan mezarların Roma dönemine ait olduğu öğrenildi.

Mezarlar arkeologlar tarafından Tarsus Müze Müdürlüğüne taşınarak koruma altına alındı.

Alanda daha önceki sondaj çalışmalarında da 3,5 metre derinlikte 9 mezar bulunmuş, mezarlardan 8'inin torpido tipi pişmiş topraktan olduğu ancak tahribata uğradığı tespit edilmişti. Mezarlardan birinin de geç Roma dönemine ait tekne tipi kesme taştan yapılan mezar olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Tarsus, Mersin, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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