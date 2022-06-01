Mersin'deki su kanalı kırmızı renge büründü, yetkililer anında müdahale etti - Son Dakika
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Mersin'deki su kanalı kırmızı renge büründü, yetkililer anında müdahale etti

01.06.2022 21:39

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mahalleden geçen Devlet Su İşleri'ne ait su kanalı endişe yarattı. Bilinmeyen bir nedenle kırmızı renge bürünen kanaldaki su için yetkililer bölgede inceleme başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait su kanalı görenleri hayrete düşürdü. Normalde berrak suyun aktığı kanal kırmızı renge büründü.

BİR SÜRE SONRA ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Bir süre boyunca kanalda kırmızı su aktığı görülürken, kanalın neden kızıla boyandığı henüz bilinmiyor. Kanaldaki kırmızı renk, akıntının ardından dağıldı ve kanal yeniden berrak haline döndü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer, bölgede inceleme başlattı.

Mersin'de mahalleden geçen su kırmızı renge büründü! Yetkililer inceleme başlattı
Mersin'de mahalleden geçen su kırmızı renge büründü! Yetkililer inceleme başlattı
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Kaynak: DHA

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