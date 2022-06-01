Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait su kanalı görenleri hayrete düşürdü. Normalde berrak suyun aktığı kanal kırmızı renge büründü.
Bir süre boyunca kanalda kırmızı su aktığı görülürken, kanalın neden kızıla boyandığı henüz bilinmiyor. Kanaldaki kırmızı renk, akıntının ardından dağıldı ve kanal yeniden berrak haline döndü.
Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer, bölgede inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'deki su kanalı kırmızı renge büründü, yetkililer anında müdahale etti - Son Dakika