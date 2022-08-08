Motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazada araç sürücüsünün serbest kalmasına tepki - Son Dakika
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Motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazada araç sürücüsünün serbest kalmasına tepki

08.08.2022 11:28

MERSİN'deki tali yoldan kontrolsüz olarak yola çıkınca hafif ticari aracına çarpan motosikletteki Kamil Yılmaz (29) ile Halil Ata'nın (34) ölümüne neden olan Ahmet Hakan Tıraş'ın (23) tahliye edilmesine aileler tepki gösterdi.

MERSİN'deki tali yoldan kontrolsüz olarak yola çıkınca hafif ticari aracına çarpan motosikletteki Kamil Yılmaz (29) ile Halil Ata'nın (34) ölümüne neden olan Ahmet Hakan Tıraş'ın (23) tahliye edilmesine aileler tepki gösterdi. Yılmaz'ın kardeşi Fatma Yılmaz (28), "Ağabeyim ve Halil'in ölümüne neden olan kişi nezarete bile atılmamış. Ben hem ağabeyimi hem de sevdiğim adamı kaybettim" dedi.

Kaza, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 10 Temmuz'da Toroslar ilçesi Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Kamil Yılmaz yönetimindeki motosiklet, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Ahmet Hakan Tıraş idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada Yılmaz ile arkasında oturan Halil Ata yaralandı. Yılmaz ve Ata, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Hakan Tıraş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ailenin avukatı, Tıraş'ın serbest kalmasına itiraz etti. 4 Ağustos'ta yeniden gözaltına alınıp hakim karşısına çıkarılan Tıraş, yine serbest bırakıldı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

'HEM AĞABEYİMİ HEM DE SEVDİĞİM ADAMI KAYBETTİM'Kamil Yılmaz ve Halil Ata'nın ailesi, karara tepki gösterdi. Yılmaz'ın kardeşi Fatma Yılmaz, "Bayramın ikinci günü hep beraber kahvaltı yaptık. Ağabeyim, Halil ve ben. Kahvaltıdan sonra yaylaya mangal yakmaya gidecektik. Ağabeyim ve Halil önden gitti. Onların ardından da biz yola çıktık. Yolda aşırı bir kalabalık vardı. Yanlarından geçerken annem motosikleti gördü. Hemen araçtan inerek olay yerine doğru koştuk. Ağabeyim ve Halil yerdeydi. İkisini de kaybettik. Ağabeyim ve Halil'in ölümüne neden olan kişi nezarete bile atılmamış. Ben hem ağabeyimi hem de sevdiğim adamı kaybettim. Onları rüyamda görmek için dua ediyorum" diye konuştu.'2 GENCİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU'

Kamil Yılmaz'ın annesi Yasemin Yılmaz ise "Adalet istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum. Benim çocuğum 25 gündür nefessiz yatıyor. Ben evladımı kanlar içinde gördüm. İki gencin ölümüne neden olan kişi neden serbest kalıyor? Benim ciğerim yandı başka anaların ciğeri yanmasın" dedi..


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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Fatma Yılmaz, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazada araç sürücüsünün serbest kalmasına tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazada araç sürücüsünün serbest kalmasına tepki - Son Dakika
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