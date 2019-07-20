Mersin'deki tarihi bina ile ilgili iddalara Valilikten yanıt

Mersin Valiliği, kentteki eski İngiliz yağ fabrikası alanının, ticaret ve konut alanı olarak kullanılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mersin Valiliği, kentteki eski İngiliz yağ fabrikası alanının, ticaret ve konut alanı olarak kullanılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bulunan fabrikanın, 7 Mayıs 2018'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına tahsis edildiği bildirilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Tarihi alanın ticaret ve konut alanı olarak kullanılacağı iddiaları gerçek dışıdır. Kentimizin tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla söz konusu alanda valiliğimizce projelendirme çalışmalarına başlanılmıştır."

Bu kapsamda, alanın sanayi müzesi, sosyal ve kültürel donatı alanlarının yer alacağı bir cazibe merkezine dönüştürülmesi için rölöve, restitüsyon, restorasyon, makine, sıhhi tesisat, elektrik, statik ve peyzaj mimarlığı projelerinin hazırlanması çalışmalarının hızla devam ettiği vurgulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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