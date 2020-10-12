Mersin'deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Mersin'deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

12.10.2020 00:54
Mersin'deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre Erdemli- Ayrancı karayolu Kösereli Mahallesi, Devrent Mevkisinde Ceyhan K. yönetimindeki 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi. Kazada 1 işçi olay yerinde, 1 işçi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada 5'i ağır 33 yaralı işçi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erdemli ve Mersin merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MERSİN

Mersin'deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Mersin'deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Mersin'deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Mersin'deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Mersin'deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Mersin'deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Mersin'deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Tarım İşçisi, Erdemli, Midibüs, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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