Doğa parkı personelinin baktığı babun "Nisan" 15 aylık oldu - Son Dakika
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Doğa parkı personelinin baktığı babun "Nisan" 15 aylık oldu

31.07.2022 11:41
Doğa parkı personelinin baktığı babun "Nisan" 15 aylık oldu

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nın personeli, dünyaya geldiğinde annesinin reddettiği, "Nisan" adı verilen babuna bebek gibi bakıyor.

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nın personeli, dünyaya geldiğinde annesinin reddettiği, "Nisan" adı verilen babuna bebek gibi bakıyor.

Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip doğa parkının üyelerinden babun "Nazo"nun geçen yıl nisan ayında dünyaya getirdiği yavru, doğumun ardından annesi tarafından istenmeyince koruma altına alınıp, bakımı için oluşturulan özel yaşam alanındaki kuvözde biberonla beslendi.

Kısa sürede sempatik hareketleriyle dikkati çeken "Nisan" adlı babunun yaşam alanı, rahat hareket edebilmesi için halat, askı ve oyuncaklarla genişletildi. Aralarında veteriner, sağlık teknikeri, biyolog ve hayvan bakıcısının bulunduğu ekibin şefkatli ellerinde bakılan "Nisan", 15 aylık oldu.

Ziyaretçilerin ilgisiyle hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen "Nisan", günün büyük bölümünü doğa parkının yeşil alanlarında geçiriyor. Maymunun yemeğini yediren doğa parkı personeli, "Nisan" ile oyunlar oynuyor.

"Hepimiz ona sevgimizi veriyoruz"

Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Onur Can Şener, AA muhabirine, "Nisan"ın yaşamını en iyi şekilde sürdürmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

"Nisan"a anne yokluğunu hissettirmemeye çalıştıklarını anlatan Şener, "Nisan'la hepimizin arası çok iyi. Tüm ekip onu çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Nisan annesiz büyüdü. Tüm ekibimiz bu durumu bildiği için ona özel bir ilgi gösteriyor. Hepimiz ona sevgimizi veriyoruz." diye konuştu.

Veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör de ellerinde büyüyen babunun çocukları gibi olduğunu belirtti.

Maymuna aile yokluğunu hissettirmemeye gayret ettiklerini anlatan Güngör, şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar gelişiminde herkesin emeği var. Şu an bizim küçük bir maskotumuz. 15 aylık olmasına rağmen hareketleri ve yaklaşımları ilk doğduğu günkü gibi devam ediyor. Şefkatle yaklaşımımızdan dolayı aramızda çok güzel bir bağ var. Nisan'a aile yokluğunu hissettirmemek adına elimizden gelen bütün imkanları sunuyoruz. Arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak Nisan'ı dışarı çıkarıp oyunlar oynuyoruz."

Biyolog Yılmaz Ölmez de ellerinde büyüyen babun cinsi maymunu mutlu etmek için çalıştıklarını söyledi.

"Çocuğumuz gibi bakıyoruz"

Hayvan bakıcısı Kadir Yıldırım da "Nisan"ı çok sevdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Küçüklüğünden beri sürekli ilgilendiğimizden dolayı bizi çok seviyor. Nisan, kendi evladımız gibi. Ayrılamayız artık ondan."

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Kaynak: AA

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğa parkı personelinin baktığı babun 'Nisan' 15 aylık oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğa parkı personelinin baktığı babun "Nisan" 15 aylık oldu - Son Dakika
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