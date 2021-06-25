Mersin'deki Tarsus Şelalesi'nde ölü iki su samuru bulundu - Son Dakika

Şelaleye gelen İnak, iki hayvanın telef olduğunu anladı.

Mersin 'deki Tarsus Şelalesi'nde nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen iki su samuru ölü bulundu.

Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti

"Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın

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