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Son dakika haber: Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

14.01.2022 11:37

Son dakika gelişmesine göre Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındıMERSİN Mersin'de bu sabah 274 polisin katılımı ile tefeci ve kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

MERSİN Mersin'de bu sabah 274 polisin katılımı ile tefeci ve kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı mahallelerinde tefecilik ve kaçakçılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 274 personelle gerçekleştirilen operasyonda, 35 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek, av tüfeği, gümrük kaçağı sigara, çay, içki, elektronik sigara likidi, sigara sarma kağıdı ve tütün ele geçirilirken 12 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber: Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber: Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber: Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

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Kaçakçılık, Sigara, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Mersin'deki tefeci ve kaçakçılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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