Mersin'deki tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'deki tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Mersin polisinin tefecilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Mersin'deki tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin polisinin tefecilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit ve yağma suçlarını işleyenleri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 8 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 28 vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen 8 kişi, polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.B. ve Ö.B. tutuklanırken, diğer 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:48 Kaynak: İHA
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