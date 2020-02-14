Mersin'deki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeyede - Son Dakika

Mersin'de, tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheliden 37'si adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliğince 3 gün önce düzenlenen operasyonda, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla hareket ederek tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 58'inin işlemleri tamamlandı

Daha önce 10 kişinin emniyetten serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında, 21 şüpheli daha salıverildi.

Zanlılardan 37'si ise geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

KOM ekiplerince 6 ay boyunca takip edilen zanlıların, 129 olayda 123 kişiyi mağdur ettiği, 4 daire, bir araç ile 6 milyon 450 bin lira ve 50 bin dolar haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiş, zanlıların, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarındaki 3 yıllık incelemede de 94 milyon 850 bin liralık hesap hareketi olduğu saptanmıştı.