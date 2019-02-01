Mersin'deki Terör Operasyonu
36 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince PKK/KCK'nın çağrısı üzerine 2014'te Kobani
(Ayn el Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösteriye katıldıkları ve 2015'teki nevruz gösterilerinde örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gün önce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında "terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevlisine karşı direnme, mala zarar verme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:04 Kaynak: AA
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