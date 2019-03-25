Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Terör Operasyonu

Mersin'deki Terör Operasyonu

30 dakika önce

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de 18 Mart'ta PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:49 Kaynak: AA

PKK, Mersin, Güncel
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