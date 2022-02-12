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Mersin'deki terör operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'deki terör operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı

12.02.2022 12:27
Mersin'deki terör operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıl dönümünde eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen örgüt üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, bir adet uzun namlulu silah ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Mersin'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıl dönümünde eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen örgüt üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, bir adet uzun namlulu silah ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmada, 15 Şubat tarihinde terörist başının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde, örgütün kadın yapılanması TJA, gençlik yapılanması DGH oluşumları içerisinde yer alan ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen 52 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan ekipler, 52 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 470 polisin katılımıyla gerçekleştirilen ve 'Pençe-3' adı verilen operasyonda, adresler tek tek arandı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alınırken, 1 uzun namlulu silah ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü, operasyonun sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'deki terör operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı
Mersin'deki terör operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı

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Abdullah Öcalan, Mersin, Silah, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki terör operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'deki terör operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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