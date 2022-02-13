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Mersin'deki terör operasyonunda gözaltı sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika

Mersin'deki terör operasyonunda gözaltı sayısı 43'e yükseldi

13.02.2022 17:25
Mersin'deki terör operasyonunda gözaltı sayısı 43'e yükseldi

Mersin'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıl dönümünde eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen örgüt üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 43'e yükseldi.

Mersin'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıl dönümünde eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen örgüt üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 43'e yükseldi.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmada, 15 Şubat tarihinde terörist başının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde, örgütün kadın yapılanması TJA, gençlik yapılanması DGH oluşumları içerisinde yer alan ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen 52 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan ekipler, 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 470 polisin katılımıyla gerçekleştirilen ve 'Pençe-3' adı verilen operasyonda, ilk etapta 33 şüpheli gözaltına alınırken, 1 uzun namlulu silah ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda 10 kişi daha gözaltına alınırken, gözaltı sayısı 43'e yükseldi. - MERSİN

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Abdullah Öcalan, Gözaltı, Mersin, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki terör operasyonunda gözaltı sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'deki terör operasyonunda gözaltı sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika
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