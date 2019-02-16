Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon

Mersin'deki Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon

1 saat önce

Mersin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Mersin'deki Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon, System.String[]
Mersin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan, aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunup örgüt propagandası yaptığı, örgüt içinde faaliyette bulunduklarına dair haklarında teşhis bulunduğu ve miting alanlarında örgüt elebaşının posterini açtıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim Uyuşturucu Çetesi Çökertildi! Aralarında Bir de Muhbir Polis Var

Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:36:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]