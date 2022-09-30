Mersin'deki terör saldırısına şahit olan bekçi ve polis memurları yaşananları anlattı: Yapmamız gerekeni yaptık - Son Dakika
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Mersin'deki terör saldırısına şahit olan bekçi ve polis memurları yaşananları anlattı: Yapmamız gerekeni yaptık

30.09.2022 12:11

Mersin'de polisevine yapılan terör saldırısı esnasında gözlerini kırpmadan meslektaşlarının yardımına koşan bekçi ve polis memurları, saldırı gecesinde yaşananları anlattı. Polis memuru MA.K., "Eğer teröristler polis evine girmiş olsalardı, burada 100'ün üzerinde kişi konaklıyordu. Tatile gelen insanlar bulunuyordu. Eğer o canlı bombalar burada patlamış olsaydı büyük bir facia yaşanabilirdi. Allah bir daha bu günleri göstermesin" ifadelerini kullandı.

26 Eylül gecesi Tece Polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktıkça, güvenlik güçlerinin verdiği kahramanca mücadele sonucu yaşanabilecek muhtemel facianın da önüne geçilmiş olduğu gözler önüne seriliyor. Hain saldırıda polis memuru Sedat Gezer, sırt çantalarında bomba taşıyan teröristleri polisevine sokmamak için canını feda ederken, arkadaşı A.Ö.'de canı pahasına çatışırken yaralandı. Bu 2 polis memurunun yanı sıra polisevinde görevli polis memurları M.AK. ve A.B. ile yakın bölgede devriye gezen bekçiler C.T., H.D., M.E. ve Al.Y. da sıcak çatışmanın içinde yer aldı.

"BÜYÜK BİR FACİA YAŞANABİLİRDİ"

Hain saldırının gerçekleştiği Tece Polisevinde, olay gecesini anlatan polis memuru M.A.K., saldırının olduğu gece polisevinde görevli olduğunu belirterek, duyulan silah seslerinin ardından yanındaki polis arkadaşı A.B. ile birlikte otelin güvenliğini en üst seviyeye çıkartıp, içeride bulunan yaklaşık 110 kişinin güvenlik emniyetini aldıktan sonra sıcak temasın yaşandığı bölgeye hareket ettiklerini söyledi. Bu sırada çatışma esnasında teröristlerin kullandığı uzun namlulu silahlar ve arkasından gelen patlamalarla birlikte bölgenin adeta savaş alanına döndüğünü söyleyen M.AK., patlama sesinin kilometrelerce uzaktan duyulabildiğini belirtti. Patlayıcının tahribat gücünün oldukça yüksek olduğunu söylerken, teröristlerin o patlayıcılarla polisevine girmeleri durumunda çok daha büyük bir facianın yaşanabileceğini söyledi.

BEKÇİ, ÇATIŞMA ANLARINI ANLATTI

Teröristlerle çatıştığı anlar kameraya yansıyan bekçi C.T. ise 3 arkadaşıyla birlikte başka bir anonsa giderken silah seslerini duyduklarını söyledi. O sırada polisevine bayağı bir mesafeli olduklarını belirten C.T., "Silah seslerini duyar duymaz koşmaya başladık. Diğer ekip arkadaşlarımızla beraber 4 kişiydik. O sırada yoldan geçen bir araç şoförü durdu, 'araca binin sizi götüreyim' dedi. Sağ olsun ondan, Allah bin kere razı olsun bizi buraya zamanında yetiştirdi. Buraya geldik ve çatışmaya dahil olduk. Elimizden gelen gayretin tamamını gösterdik. Sonrasında iki tane bomba patladı arka arkaya. Tanıdığımız, sevdiğimiz polis abimiz şehit düştü. Allah rahmet eylesin. Daha sonrasında diğer polis abimizin de yaralandığını gördük. Olay yerinden çıkarttık. Her ikisini de ambulanslarla hastaneye sevk ettik" ifadelerini kullandı.

Mersin'deki kahramanlar terör saldırısını anlattı

"YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"

Oradaki amaçlarının daha büyük bir zayiatı engellemek olduğunu vurgulayan C.T., "Yani biz yapmamız gerekeni yaptık. Vatana, millete hizmet için buradayız. Başka bir şahıs, başka bir sivil vatandaşın yaralanmaması için burada olduğumuz için elimizden gelen gayreti bütün arkadaşlarımızla beraber aynı şekilde gösterdik. Sadece o şekilde davranan ben değildim, diğer 3 arkadaşım da aynı şekilde elinden gelen her şeyi sonuna kadar yaptı" diye konuştu.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da polis memurları M.A.K.ve A.B. ile bekçiler C.T., H.D., M.A.ve A.Y.'yi makamında ağırlayarak, verdikleri kahramanca mücadeleden dolayı tebrik etti.

Mersin'deki kahramanlar terör saldırısını anlattı
YORUMLAR (2)
  • sus ceo: Polisimizi ve terörü siyasete alet etmeyelim. Bu vatan hepimizin. Kimse kimsenin vatan sevgisini sorgulamasın. Polisin konuşmasında keşke kişiler değilde devlet vurgusu ön plana çıkarılsaydı. Ne mutlu Türküm diyene. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • sus ceo: Allah devletimize zeval vermesin. Şehidimizin mezarı cennet olsun. Terör olayına karşı iktidarı muhalefeti birleşsin. Bu ülke hepimizin ve iktidar ve muhalefetin birbirinin açığını araması yanlış. İktidarda olanlar ve muhalefette olanlar terör olaylarının önlenmesi, vatandaşı perişan eden ağır ekonomik sorunların çözümü, eğitim öğretim sorunlarının çözümü gibi sıkıntılar için birbirleri ile diyalog içinde olsunlar. Liyakatsiz ve yalaka insanlara görev verilmesin. Ne mutlu Türküm diyene ... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki terör saldırısına şahit olan bekçi ve polis memurları yaşananları anlattı: Yapmamız gerekeni yaptık - Son Dakika

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