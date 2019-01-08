Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Tesisler Bin 500 Sporcuyu Ağırladı

Mersin'deki Tesisler Bin 500 Sporcuyu Ağırladı

24 dakika önce

Mersin'de çeşitli spor branşlarında gerçekleştirilen yarışmalar kapsamında bin 500 sporcu, kentteki tesislerde ağırlandı.

Mersin'deki Tesisler Bin 500 Sporcuyu Ağırladı, System.String[]
Mersin'de çeşitli spor branşlarında gerçekleştirilen yarışmalar kapsamında bin 500 sporcu, kentteki tesislerde ağırlandı.

2013 yılında Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17. Akdeniz Oyunlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kentte kazandırılan tesisler yoğun olarak kullanılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü haftalık faaliyet programında yer alan Sarıkamış şehitleri anma programı, bedensel engelliler atıcılık Türkiye şampiyonası, satranç, bisiklet, yüzme, boks, masa tenisi turnuvaları, judo, dart, tekvando il birincilikleri, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Voleybol 2. Ligi, amatör futbol müsabakaları ve antrenmanlarla yaklaşık bin 500 kişi hafta sonu tesisleri kullandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Spor
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