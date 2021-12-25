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Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika

Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı

25.12.2021 12:12
Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı

TÜRKİYE genelinde düzenlenen 'Tırpan' operasyonu kapsamında, Mersin'de 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

TÜRKİYE genelinde düzenlenen 'Tırpan' operasyonu kapsamında, Mersin'de 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik 'Tırpan' operasyonu Mersin'de de gerçekleştirildi. Operasyonun Mersin ayağında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçundan Mersin'de eş zamanlı çok sayıdaki adrese baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 183 fişek, 3 pompalı tüfek, 25 kartuş ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. B.İ., R.A., H.K., Y.Ü., Y.Y., B.E., M.Y., F.K., F.D. ve R.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı
Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı
Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika
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