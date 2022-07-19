Son dakika haberleri: Mersin'deki trafik kazaları yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Mersin'deki trafik kazaları yürekleri ağza getirdi

19.07.2022 11:08

Son dakika haberler: Mersin'deki trafik kazaları yürekleri ağza getirdi Sürücü hatalarının neden olduğu kazalar kameralara yansıdı Mersin'de, şehir merkezinde çeşitli noktalarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından görüntülendi.

Mersin'deki trafik kazaları yürekleri ağza getirdi

Sürücü hatalarının neden olduğu kazalar kameralara yansıdı

MERSİN - Mersin'de, şehir merkezinde çeşitli noktalarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından görüntülendi. Özellikle ışık ihlali yapan araçların kaza anları, yürekleri ağza getirdi.

Aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanma, ışık ihlali gibi nedenlerden dolayı tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yıl boyunca birçok kaza meydana geliyor. İstatistiklere göre 2021 yılında Mersin'de 5 bin 752 kaza meydana gelirken, bunların 4 bin 632'si maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl kentte meydana gelen kazalarda 40 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 829 kişi ağır veya hafif şekilde yaralandı.

Bu kazaların bazıları ise KGYS kameralarına yansıdı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neden olduğu kazalarda ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan birçok olay yaşandı. Kentteki birçok noktada görüntü kaydeden KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde daha çok sürücü hataları ön plana çıktı. Özellikle ışık ihlali yapan sürücülerin yol açtığı kazalar ise yürekleri ağza getirdi. Görüntülere yansıyan kazaların büyük bölümü yaralanma ya da maddi hasarla sonuçlandı.

Emniyet yetkilileri, özellikle şehir içinde sürücülerin aşırı hız yapmamalarını, ışık ihlali ile cep telefonuyla konuşmamaları ve kesinlikle emniyet kemeri takmalarını istedi.

YORUMLAR
500
Kartal'da küçük çocuğun camdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Kartal'da küçük çocuğun camdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Son dakika haberi: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son dakika haberi: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Mersin'deki trafik kazaları yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:36 Bakan Soylu'nun kuzeni vurularak öldürülmüştü! İkilinin daha önce mahkemelik olduğu ortaya çıktı
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
11:29 Bursa'da 5 akrabasını bıçaklayan madde bağımlısı genç, ormanda çıplak halde bulundu!
11:25 Yürek yakan ölüm! Arkadaşı tarafından domuz sanılarak vurulan Enes hayatını kaybetti
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:04 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:02 Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 11:47:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Mersin'deki trafik kazaları yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement