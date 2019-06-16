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Mersin'deki trafik kazasında ölen asker için tören

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan, Bursa'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'deki trafik kazasında ölen asker için tören, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan, Bursa'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Tören mangası tarafından Tarsus ilçesinden uğurlanan Arslan'ın cenazesi, Bursa'daki baba ocağına getirildi. Ailesinden helallik alınmasının ardından Arslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Yıldırım Hacı İbrahim Altan Camisi'ne götürüldü.
Cenaze törenine Arslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Arslan'ın cenazesi, Hamitler Mezarlığı'na toprağa verildi.
Olay
Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş Serkan Çelik'in kullandığı 60 AS 123 plakalı otomobil, Tarsus ilçesi Sarıveli mevkisinde bariyerlere çarpmış, kazada araçta bulunan Tunceli'de görevli Uzman Çavuş Sinan Arslan ile Siirt'te görevli Uzman Çavuş Fatih Şahin hayatını kaybetmişti. Yaralanan Çelik ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Askerlerin Nevşehir'de eğitim amaçlı bulundukları ve hafta sonu izni için Mersin'e gittikleri öğrenilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:56 Kaynak: AA
Bursa, Tarsus, Mersin, Güncel
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