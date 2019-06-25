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Mersin'deki tren kazası

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin minibüse çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle minibüs şoförü tutuklandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin minibüse çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle minibüs şoförü tutuklandı.
Yenice Mahallesi'nde dün, hemzemin geçitte makinist Müslüm Alış idaresindeki yük treninin, Ahmet Çiftçi'nin (20) kullandığı 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
Kümeevleri mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte yaşanan kazada yaralanan minibüs şoförü Çiftçi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiftçi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansımıştı
Kentte dün meydana gelen kaza, hemzemin geçitte bulunan güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, hemzemin geçide gelen minibüsün, sebebi henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerinde durması ve trenin minibüse çarpmasından önce şoförün araçtan inmesi, ardından trenin hızla minibüse çarpması yer almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:38 Kaynak: AA
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