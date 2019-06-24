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Tarsus'ta tren kazası: 1 ölü, 2'si ağır 4 kişi yaralı

2 saat önce

Mersin'deki tren kazasında yaralananların 2'sinin durumu ağırMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'deki tren kazasında yaralananların 2'sinin durumu ağır
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan 63 LZ 951 plakalı minibüse çarptı. Kazada, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsünün ise araçtan atlayarak kurtulduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tarsus'ta tren kazası: 1 ölü, 2'si ağır 4 kişi yaralı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:48 Kaynak: İHA
Tarsus, Tren Kazası, Mersin, 3. Sayfa
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