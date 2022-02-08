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Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

08.02.2022 17:45
Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 Şubat'taki operasyonda gözaltına alınan A.Y, M.A, E.K. ve R.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, E.K. ve R.K. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, 5 adreste yapılan aramada 59 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 tabanca fişeği ile kalem görünümlü silah ele geçirilmişti.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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