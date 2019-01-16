Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Yağış ve Fırtına

Mersin'deki Yağış ve Fırtına

1 saat önce

Mersin'de görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesi ekiplerince, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Mersin'deki Yağış ve Fırtına, System.String[]
Mersin'de görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesi ekiplerince, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Fırtına nedeniyle devrilen ağaçları ve çatılardan düşen malzemeleri toplayan ekipler, asfaltı zarar gören sokaklara geçici asfalt döktü.

Su baskını oluşan ev, iş yeri, okul, cami ve seralarda su tahliyesi, cadde ve sokaklarda temizlik yapıldı.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, yaptığı yazılı açıklamada, kentte etkili olan yağış ve fırtınadan etkilenen vatandaşları yalnız bırakmadıklarını, yaraların sarılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını bildirdi.

Belediyeye bağlı bütün ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Pamuk, vatandaşların talep ve şikayetlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması için sahada görevli ekip sayısını artırdıklarını belirtti.

Pamuk, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösteriyoruz. Bütün ekiplerimiz, iş makineleriyle vatandaşlarımızın hizmetinde. Çalışmalarımız büyük bir gayret ve titizlikle yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gece gündüz demeden fedakarca çalışan, zor durumda kalan insanlarımızın yardımına koşan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:48 Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel
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