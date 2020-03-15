Mersin'deki yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Mersin'de bir apartmanın 8. katında çıkan ve bir kadının balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili Büyükşehir Belediyesince itfaiye görevlilerine yönelik idari soruşturma başlatıldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bulunan Doğa Park Plaza'nın 8. katında dün meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Tok, "15.27'de gelen ihbar üzerine ekiplerimiz süratle yola çıkarak 15.30'da 4 araç, 9 personelle olay yerine intikal etmişler. Yangının 8. katta olması nedeniyle 4 personelimiz yangına içeriden müdahale edebilmek için 8. kata çıkmıştır. Kapının çelik kapı ve çok kilitli olmasından dolayı kırılması zaman almıştır. İçeriye girdikten sonra rutin olarak kısa zamanda yangın önce kontrol altına alınmış, akabinde söndürülmüştür" dedi.



Mezitli Grup Amirliğindeki yüksek katlara müdahale edebilmek için hazır bulunan 54 metrelik merdiveni olan aracın olay yerine intikal ettiğini ifade eden Tok, "Bu zaman zarfında da içeride bulunan Yasemin Özel isimli vatandaşımız yoğun dumandan balkona çıkmış, balkondan sarkmış ve ne yazık ki 8. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmiştir. Öncelikle biz bu vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bununla ilgili olarak belediyemiz tarafından ekiplerimizin kusurlu olup olmadığı hususunda ivedi olarak soruşturma başlatılmış olup, soruşturma neticesi kamuoyu ile paylaşacaktır" diye konuştu.



Alevlerden kurtulmaya çalışırken balkondan düşüp öldü



Dün Mezitli ilçesinde meydana gelen olayda, Yasemin Özel (34) adlı kadın oturduğu binanın 8. katında meydana gelen yangın sırasında evininin balkonuna çıkmış, alevlerden kurtulmak için korkuluklara tutunarak aşağı sarktığı sırada düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar, itfaiye görevlilerini müdahalede yetersiz kalmakla suçlamıştı. - MERSİN