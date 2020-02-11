Mersin'deki yangın sahalarında inceleme - Son Dakika
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Mersin'deki yangın sahalarında inceleme

6 saat önce

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, kentteki yangınlarda zarar gören ormanlık alanları inceledi.

Mersin'deki yangın sahalarında inceleme, System.String[]

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, kentteki yangınlarda zarar gören ormanlık alanları inceledi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akduman, Anamur ilçesindeki ormanlık alanlarda geçen yıl meydana gelen yangın sahalarında incelenmelerde bulundu.

Ormanlık alanların zarar gören üretim sahasındaki altyapı eksiklikleri tespit edilerek çalışma başlatıldı.

Akduman, boylama, standardizasyon, yol çalışmalarında da yapıldığı bölgelerde yangından zarar gören sahaların yılı içerisinde ağaçlandırıldığını bildirdi.

Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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