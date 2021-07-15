Mersin'deki yangına gitmeye çalışan ekip kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına destek amacıyla Denizli'nin Eskere ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü'nden kamyonetle yola çıkan bir ekip, Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpıştı. Kazada orman ekibinin aracı devrilerek kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan sürücü ve bir personel yaralandı.

Sabah saatlerinde Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına çevre illerden de ekipler söndürme çalışmalarına yardım etmek için giderken, Denizli'nin Eskere İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü'nden de destek ekip istendi. Denizli'den şoför S.Ç. ve şef A.E. de 20 K 7560 plakalı orman işletme aracıyla yola çıktı. Akşam saatlerinde Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'ne gelen S.Ç. ve A.E.'nin bulunduğu araca arkadan gelen A.Ç.'nin kullandığı 07 AIE 860 plakalı kamyonet çarptı. Kontrolden çıkan Orman İşletme Müdürlüğü aracı devrilerek yan yattı. Kazada S.Ç. ve A.E. hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.