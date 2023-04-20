Mersin'de 3 atölyeyi saran yangında can pazarı! 1 itfaiye eri ve 3 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor - Son Dakika
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Mersin'de 3 atölyeyi saran yangında can pazarı! 1 itfaiye eri ve 3 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

20.04.2023 11:21

Mersin'de bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangın, bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayarak büyüdü. Güçlükle söndürülen alevlerde 1 itfaiye eri ve 3 işçi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise hala kayıp.

Merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere de sıçradı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'nün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) müdahale etti.

Mersin'de 3 atölyeyi saran yangında ağır bilanço: 1 itfaiye eri ve 3 işçi can verdi, 1 kişi aranıyor

TAVAN ÇÖKTÜ, İTFAİYE ERİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Gece geç saatlerde kontrol altına alınabilen yangınla ilgili süren soğutma çalımları sırasında bir itfaiye eri hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Nazmi Çelikkaya (30), soğutma çalışması yaptığı sırada tavanın çökmesiyle göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Çelikkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çelikkaya'nın babasının da emekli bir itfaiyeci olduğu, eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

Mersin'de 3 atölyeyi saran yangında ağır bilanço: 1 itfaiye eri ve 3 işçi can verdi, 1 kişi aranıyor

3 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler diğer kişinin bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de 3 atölyeyi saran yangında ağır bilanço: 1 itfaiye eri ve 3 işçi can verdi, 1 kişi aranıyor

OLUŞAN HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan büyük madde zararın da meydana geldiği yangın yeri dron ile havadan görüntülendi, yangının meydana geldiği yerdeki yıkım ve hasar gözler önüne çıktı.

Mersin'de 3 atölyeyi saran yangında ağır bilanço: 1 itfaiye eri ve 3 işçi can verdi, 1 kişi aranıyor
Mersin'de 3 atölyeyi saran yangında ağır bilanço: 1 itfaiye eri ve 3 işçi can verdi, 1 kişi aranıyor
Mersin'de 3 atölyeyi saran yangında ağır bilanço: 1 itfaiye eri ve 3 işçi can verdi, 1 kişi aranıyor
Kaynak: İHA
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Akdeniz, İtfaiye, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 3 atölyeyi saran yangında can pazarı! 1 itfaiye eri ve 3 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 3 atölyeyi saran yangında can pazarı! 1 itfaiye eri ve 3 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor - Son Dakika
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