Mersin'deki yangında balkondan düşerek ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki yangında balkondan düşerek ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Mersin'deki yangında balkondan düşerek ölen kadın toprağa verildi

12 dakika önce

Mersin'de 13 katlı binanın 8. katında çıkan yangın sırasında alevlerden kurtulmak isterken tutunduğu balkon demirlerinden düşerek hayatını kaybeden Yasemin Özel'in (34) cenazesi toprağa verildi.

Mersin'deki yangında balkondan düşerek ölen kadın toprağa verildi, System.String[]

Mersin'de 13 katlı binanın 8. katında çıkan yangın sırasında alevlerden kurtulmak isterken tutunduğu balkon demirlerinden düşerek hayatını kaybeden Yasemin Özel'in (34) cenazesi toprağa verildi.


Dün merkez Mezitli ilçesinde meydana gelen olayın ardından MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan Özel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınarak merkez Yenişehir ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığına getirildi. Genç kadının cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı


Öte yandan, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bulunan Doğa Park Plazada meydana gelen olayda, itfaiye ekiplerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok bir açıklama yaparak, idari soruşturma başlattıklarını açıkladı. Mezitli Grup Amirliğindeki yüksek katlara müdahale edebilmek için hazır bulunan 54 metrelik merdiveni olan aracın olay yerine intikal ettiğini ifade eden Tok, "Bu zaman zarfında da içeride bulunan Yasemin Özel isimli vatandaşımız yoğun dumandan balkona çıkmış, balkondan sarkmış ve ne yazık ki 8. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmiştir. Öncelikle biz bu vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bununla ilgili olarak belediyemiz tarafından ekiplerimizin kusurlu olup olmadığı hususunda ivedi olarak soruşturma başlatılmış olup, soruşturma neticesi kamuoyu ile paylaşacaktır" dedi.


Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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