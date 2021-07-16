Mersin'deki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli konuştu: Biraz daha kolayladık - Son Dakika

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

"YANGINI KOLAYLADIK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına yangın hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, yangını kolayladıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, "Aydıncık ilçesindeki yangın kontrol altına alındı diyemeyiz. Arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Yangını biraz daha kolayladık diyebiliriz. Sabaha kadar bir noktaya getireceğimizi düşünüyorum. Hatay Hassa'da çıkan yangına da müdahale ediyoruz. Şu an yol yapım çalışmaları sürüyor. 80 dönüm alan zarar görmüş görünüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren havadan ve karadan müdahale devem edecek" dedi.