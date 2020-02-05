Mersin'deki Yörüklerin depremzedeler için yaptığı yardımlar bölgeye gönderildi - Son Dakika
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Mersin'deki Yörüklerin depremzedeler için yaptığı yardımlar bölgeye gönderildi

6 saat önce

Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzının son temsilcisi Sarıkeçili Yörüklerinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bağışladığı keçilerin etleri bölgeye gönderildi.

Mersin'deki Yörüklerin depremzedeler için yaptığı yardımlar bölgeye gönderildi, System.String[]

Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzının son temsilcisi Sarıkeçili Yörüklerinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bağışladığı keçilerin etleri bölgeye gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yörüklerin bağışladığı 100'e yakın keçi, belediyenin mezbahalarına taşınarak veteriner hekim kontrolünde kesildi.

Özenle paketlenen etleri taşıyan gıda nakil aracı, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Yardımların dağıtımı için Yörüklerin de arasında yer aldığı 8 kişilik ekip de bölgeye gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, küçükbaş hayvanların hem kırsal alandan merkeze getirilmesi hem de kesilmesi konusunda yardımcı olduklarını belirterek, etlerin vatandaşlar için en uygun şekilde paketlendiğini aktardı.

Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran da depremzedeler için "can dostları" diye nitelendirdikleri keçileri paylaşmak istediklerini vurgulayarak, "Gönlünden kopan herkes, inanılmaz bir sevgi ve mücadeleyle en sevdiği, en çok vakit geçirdiği keçisini getirip bağışladı. Hem geçmiş olsun temennilerini iletelim hem de depremzede vatandaşlar için çorbada bizim de bir tuzumuz olsun, bölgeye varalım, yaraları az da olsa sarmaya çalışalım istedik." ifadesini kullandı.

Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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