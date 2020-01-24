Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gitti - Son Dakika

Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gitti

6 saat önce

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.

Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gitti, System.String[]

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.

Belediye bünyesinde 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla depremin kayıplarını en aza indirmek için yola çıktı. Büyükşehir, ayrıca bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırladı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
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