Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gitti - Son Dakika

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Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gitti
6 saat önce
MERSİN Büyükşehir Belediyesi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
MERSİN Büyükşehir Belediyesi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.
Belediye bünyesinde 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla depremin kayıplarını en aza indirmek için yola çıktı. Büyükşehir, ayrıca bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırladı.
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